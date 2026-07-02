Pallacanestro – Supercoppa 2026 in Nova Arena: la Bertram sfiderà Venezia nella semifinale di Sabato 19 Settembre

Tortona (AL) – Sarà l’Umana Reyer Venezia l’avversaria della Betram Derthona Tortona nella semifinale della Supercoppa 2026, il primo trofeo ufficiale della stagione 26/27 che Sabato 19 e Domenica Settembre si giocherà proprio nella casa del Club tortonese, la Nova Arena. Per le due squadre sarà la riproposizione della serie che le ha viste protagoniste negli scorsi playoff fino alla decisiva gara 5, un confronto che unito all’ultimo in regalar season e alla finale della Supercoppa farà salire a 7 le sfide consecutive tra le due contendenti, che si incrociano in qualità di finalista della Final Eight di Coppa Italia 2026, la Bertram Tortona, e di finalista dello scudetto, l’Umana Reyer. L’altra semifinale vedrà protagonisti i Campioni d’Italia in carica dell’Armani Olimpia Milano e la Virtus Olidata Bologna, entrata dentro la competizione come semifinalista con la miglior testa di serie della Coppa Italia.