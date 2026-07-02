Scende dall’auto per fare pipì ma è travolto da un’auto in autostrada

Felizzano (AL) – Si infittisce il mistero dell’uomo travolto in autostrada lunedì notte, tra gli svincoli di Felizzano e Asti Est, in direzione Torino. La vittima sarebbe un trentenne di origine nordafricana, residente a Carmagnola. Secondo i compagni di viaggio si sarebbero fermati per consentirgli di far la pipì ma è sparito nella sterpaglia. La testimonianza è stata raccolta dagli Agenti della Polstrada di Mondovì, coordinati dalla procura di Asti, impegnata a fare luce su questo giallo. L’allarme, nel cuore della notte, è stato dato da alcuni automobilisti in transito. Così aveva detto alla polizia l’amico, anche lui astigiano, iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo.