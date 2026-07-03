Antonio Uccelli nuovo rettore dell’Università di Genova

Genova (Ansa) – Il medico e neurologo Antonio Uccelli, 61 anni, è il nuovo rettore dell’Università di Genova per i prossimi sei anni subentrando all’ingegnere Federico Delfino.

È il risultato emerso al termine della votazione di ballottaggio nell’Ateneo con Michele Piana, professore di Analisi Numerica presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova e ricercatore associato dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.

Sono stati 2.546 gli elettori votanti pari all’89,96% degli aventi diritto pari a 1.824,548 voti espressi pesati, Uccelli ne ha ottenuti 942,21, Piana 844,82, le schede bianche 37,51. Uccelli è professore ordinario di Neurologia all’Università di Genova e si occupa soprattutto di malattie degenerative come la sclerosi multipla. Alla passione per la medicina, ho sempre associato la passione per la ricerca, spinto dalla curiosità di capire le cause delle malattie neurologiche e come curarle.

Ha diretto per sette anni il Centro di eccellenza per la ricerca biomedica, una struttura equiparata ad un dipartimento universitario dotato di autonomia finanziaria, personale tecnico-amministrativo cui afferivano oltre 50 docenti della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche e della Scuola Politecnica. È stato coordinatore del curriculum ‘Neuroscienze cliniche e sperimentali’ del Dottorato di Neuroscienze. Ha coordinato la Scuola di specializzazione in Neurochirurgia dal 2012 al 2015 partecipando alla commissione Ricerca durante il rettorato di Paolo Comanducci. Nel 2022 è stato nominato direttore scientifico del partenariato esteso di Neuroscienze e Neurofarmacologia finanziato nell’ambito del Pnrr di cui l’Università di Genova è l’ente capofila.