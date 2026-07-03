Calcio – Grigi: in attacco firma Stevo Chillemi

Alessandria – Punta centrale o seconda punta: Stevo Chillemi, nuovo attaccante dell’Alessandria Calcio, ha anche nella duttilità una delle sue doti principali, che fanno di lui un elemento di indubbie potenzialità. Classe 2004, è nato in Francia, a Nizza, e ha militato nel Pays de Grasse e nell’unger 19 del Dunkerque. In Italia è cresciuto nelle giovanili della Spal, partecipando anche al Torneo di Varieggio, ed è tornato giocando, sempre in D, nel Città di Sondrio, nell’Asti e nella Pro Sesto. Nei due capitoli della sua storia agonistica 126 presenze e 26 reti: arriva con una grande voglia di aumentare il bottino indossando la maglia Grigia. ” Stevo è un profilo giovane e ambizioso, con un percorso internazionale che gli ha permesso di acquisire metodo, conoscenze e mentalità. Seconda punta tecnica, strutturato fisicamente e dotato di grande presenza in campo. Crediamo molto nelle sue potenzialità e siamo convinti che possa intraprendere un percorso di crescita importante con i nostri i colori”, dichiara presidente Antonio Barani.