Motociclista trovato morto a bordo strada

Biella – È stato trovato senza vita un motociclista di 51 anni fuori strada col suo mezzo lungo la provinciale sulla strada provinciale 232 a Mottalciata. L’allarme è stato dato poco dopo le cinque da un passante che ha trovato il centauro ormai privo di vita. Sul posto i Carabinieri che stanno svolgendo le indagni per accertare le cause e la dinamica del mortale incidentee mentre una squara del 118 non ha potuto fare altro che constatare il dececeso del centauro. In base ai primi accertamenti non si sarebbe scontrato con nessun mezzo ed è deceduto sul colpo riportando molti traumi e ferite in tutto il corpo.