Più connessi, più soli: la crisi degli incontri tra uomini e donne

Milano (di Sonia Oliva9 – “Il verbo amare è uno dei più difficili da coniugare: il suo passato non è semplice, il suo presente non è indicativo e il suo futuro non è che un condizionale”. Queste parole del poeta francese Jean Cocteau sembrano scritte apposta per fotografare il caos sentimentale dei nostri giorni. Nell’era digitale, dove i sentimenti passano attraverso lo schermo di uno smartphone, coniugare l’amore è diventato una sfida tecnologica e psicologica senza precedenti. Le relazioni moderne nascono con un “match” su Tinder, crescono tra scambi di messaggi su WhatsApp e si alimentano di stories su Instagram. Ma dietro la facilità di un algoritmo, la complessità del cuore resta immutata.

Una solitudine che cresce nell’era della connessione.

Mai nella storia dell’umanità è stato così facile incontrare qualcuno. E mai, forse, è stato così difficile costruire una relazione vera, forte e duratura.

Gli ingredienti per incontrarsi sono a disposizione di tutti: uno smartphone, un account e una connessione internet veloce q.b. (“quanto basta”, come nelle ricette). Anche il procedimento non è complicato: qualche parametro su età, altezza, colore della pelle, livello d’istruzione (spesso neanche considerato), credo religioso, hobby, passioni e così via, in modo che l’algoritmo possa proporre “l’altra metà della mela”.

Il famoso concetto dell'”altra metà della mela”, “dell’anima gemella”, si può leggere nel Simposio di Platone, grazie al racconto di Aristofane del Mito degli Androgini. Si racconta che, in origine, gli uomini fossero sferici e che avessero quattro braccia, quattro gambe e due teste: erano creature praticamente perfette e potentissime. C’erano i figli del Sole, esseri maschili; le figlie della Terra, esseri femminili e i figli della Luna, gli Androgini, che possedevano entrambi i sessi. Questi esseri si sentivano superiori e a causa della loro superbia decisero di sfidare gli dei e scalare l’Olimpo. Ovviamente Zeus si arrabbiò, li colpì con un fulmine dividendoli a metà e costringendoli così a vagare per tutta la vita sulla terra cercando di ritrovare la loro metà per essere di nuovo completi e felici.

Pochi giri di planetaria e si accede a un numero potenzialmente infinito di persone. Eppure, paradossalmente, uomini e donne faticano a incontrarsi davvero, lamentando una profonda solitudine che è diventata uno dei fenomeni sociali più rilevanti del nostro tempo. E non si parla di anziani, persone abbandonate o emarginate ma interessa giovani e adulti nel pieno della loro vita lavorativa, relazionale ed emotiva. La difficoltà nel costruire legami affettivi stabili spicca tra i temi principali nei dibattiti pubblici, nelle statistiche sociologiche e antropologiche e nelle conversazioni quotidiane.

Quindi è inevitabile domandarsi perché, in una società che offre infinite possibilità di contatto, sia diventato così complicato costruire una relazione o qualcosa che almeno la possa ricordare.