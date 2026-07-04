Uomo ferito gravemente a coltellate in zona San Siro a Milano

Milano (Ansa) – Un uomo di 55 anni è finito in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato accoltellato fuori da un bar in Via Capecelatro, Zona San Siro, da un ragazzo di 22 anni che è stato bloccato immediatamente dagli agenti della Polizia di Stato. Secondo la prima ricostruzione, l’accoltellamento è avvenuto attorno alle 7:30 di oggi. Il 55enne sarebbe stato colpito all’addome. Vittima e aggressore, stranieri nati in Italia, non risulta si conoscessero e non sono stati individuati motivi che hanno portato il più giovane a colpire. Al momento sono in corso accertamenti: il sospetto è che il 22enne abbia problemi psichiatrici.