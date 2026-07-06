Pallacanestro – Il Monferrato basket annuncia l’arrivo di Stentardo

Casale Monferrato (AL) – Monferrato basket di aver raggiunto un accordo con Francesco Stentardo, che vestirà la maglia Rossoblù nella stagione 26/27. Ala di 200 centimetri, classe 2003, Stendardo è cresciuto nel settore giovanile del Napoli Basket, società con cui ha disputato anche i campionati nazionali di categoria, prima proseguire il proprio percorso all Psa Sant’Antimo. Nella stagione 2022/2023 ha maturato le prime esperienze senior in Serie C Gold. L’anno successivo è entrato stabilmente nel roster della prima squadra della Psa Sant’Antimo, nel campionato di serie B Nazionale, collezionando 29 presenze. Nel campionato 24/25 ha iniziato la stagione ancora con Sant’Antimo prima di trasferirsi alla Scandone Avellino, in Serie B Interregionale, contribuendo al brillante cammino della formazione irpina fino alla semifinale playoff, dopo una decisiva affermazione nei quarti di finale. Nella scorsa stagione, dopo il rientro dall’infortunio, a Gennaio è approdato all’Angri Pallacanestro, sempre in serie B interregionale. Con la formazione campana ha disputato 21 partite, viaggiando a 9.5 punti di media in 29 minuti di utilizzo, confermandosi un giocatore affidabile e capace di incidere a metà campo. Atleta giovane, ma già dotato di una significativa presenza nei campionati Senior. Stendardo rappresenta un. innesto di qualità e fisicità per il roster della Monferrato Basket, pronto a mettere il proprio talento al servizio della squadra nella stagione 26/27