Tenta di dare fuoco alla compagna, bloccato da un amico a Ivrea

Ivrea (TO) – In preda ai fumi dell’alcol, durante una lite, ha cosparso la compagna di benzina, tentando di darle fuoco. Per fortuna un ospite della coppia è riuscito a bloccarlo in tempo prima che raggiungesse la donna con l’accendino. Adesso l’”aspirante omicida” Victor Dolineau, 47 anni, moldavo, è in carcere a Ivreamenbtre la donna, che ha 53 anni, non è rimasta ferita, quindi assistita dai medici del 118 per il profondo spavento Tutto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in frazione San Bernardo di Ivrea dove la coppia vive da un po’ di tempo. I fatti: sono passate da poco le 2 quando Dolineau – che alle spalle ha precedenti per spaccio di stupefacenti e reati contro il patrimonio – rientra nell’appartamento del quartiere dove vive con la sua compagna e, da un po’ di tempo ospita anche un amico 56enne. Qui, secondo quanto emerge dalle prime indagini dei carabinieri della Compagnia di Ivrea, il 47enne, alterato dal pesante consumo di alcol, avrebbe visto il suo amico uscire dalla camera dove c’era la compagna, sospettando un tradimento. È stato in quel momento che, insultando i due, si è scagliato contro la compagna e le ha gettato addosso del gasolio. Poi, tra uno strattone e l’altro, ha tentato di appiccare il fuoco sui vestiti della donna, ma è stato bloccato dall’amico. La donna, nonostante il profondo stato di choc e dopo essersi divincolata, è riuscita a chiamare il 112. Poi ha chiesto aiuto anche a un parente che abita nelle vicinanze. Sul posto le pattuglie dei carabinieri di Azeglio e Borgomasino che hanno riportato la calma e bloccato il 47enne. Che è poi stato trasferito in carcere.