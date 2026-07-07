Da droga… a lingotti d’oro

Capriata d’Orba (AL) – Un vero e propro laboratorio clandestino era la sede gestita da una coppia di Kosovari che tfasformavano soldi in droga al rtmo di circa due milioni al mese per pi trasferirli all’estero. Tutto avveniva in un “laboratorio” d’una casa in campagna. Gli esperti riciclatori sono Doan e Ariana Hasani indagati dalla Procura di Milano tramite la Guardia di Finanza. Complessivamente sono 11 le persone coinvolte nell’indagine, insieme a tre società. I due coniugi erano stati arrestati a settembre dello scorso anno in Francia dopo essere stati trovati in possesso di oltre 50 chili di lingotti d’oro di elevata qualità, nascosti nel doppiofondo di un’automobile. Ora l’inchiesta ha portato fino in Kosovo. I finanzieri del Comando provinciale di Milano e dello Scico di Roma, Roma, in collaborazione con la Gendarmeria Nazionale – Sezione di Analisi e Ricerca di Marsiglia, hanno eseguito un nuovo sequestro di beni per circa un milione di euro. Conti correnti, attività commerciali, immobili e auto di lusso che, secondo gli accertamenti patrimoniali, sarebbero riconducibili proprio alla coppia residente nell’alessandrino.