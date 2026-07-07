Muore schiacciato da un mezzo agricolo mentre lavrora nel suo campo

Rosta (TO) – Verso le nove un uomo di 75 anni è morto vittima di un incidente agricolo che si è verificato verso le nove. Secondo le prime ricostruzioni la vittima è rimasta schiacciata da un veicolo utilizzato per il trasporto della legna in strada vicinale Meinardi. Sul posto sono intervenuti il 118 di Azienda Zero e l’équipe del Servizio regionale di elisoccorso, ma per il settantacinquenne non è stato possibile fare nulla. Sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.