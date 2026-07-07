Riempiono di botte un ventenne ritrovato rantolante nel canale all’esterno di una discoteca a Broni

Broni (PV) – I Carabinieri hanno identificato e tratto in arresto di fue presunti aggressori, residenti rispettivamente a Miradolo Terme e Graffignana, denuunciati per lesioni personali nela violenza ai danni di un ragazzo di 20 anni avvenuta all’alba di domenica 5 luglio all’esterno della discoteca “Le Fonti-Recoaro” di Broni al culmine di una lite. La vittima è stata trovata in un canale di scolo situato nelle vicinanze del locale. Il ventenne è stato soccorso dal personale del 118 e poi portato in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia.