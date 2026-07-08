Bimba di 4 anni rischia di annegare in piscina

8 Luglio 2026 REDAZIONE Nera 23

Bimba di 4 anni rischia di annegare in piscina

Leini (TO) – Attimi di terrore questa mattina a Leini, all’interno della piscina di via Volpiano. Una bambina di 4 anni, infatti, ha rischiato di annegare all’interno della struttura. Subito soccorsa, è stata rianimata e poi portata di corsa al Regina Margherita di Torino. Sul posto, i medici del 118 Azienda Zero che hanno chiamato l’elisoccorso. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri che hanno iniziato a raccogliere le testimonianze e indagare per risalire alle cause e alla dinamica alla base della scampata tragedia. Sembrerebbe che la piccola fosse insieme a un gruppo del campo estivo, quando il bagnino – che si è subito accorto della sua difficoltà in acqua – si è attivato per soccorrerla.

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