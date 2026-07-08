Grave incidente a Milano: camion travolge un ciclista all’incrocio, donna morta

Milano – Una donna di 67 anni, Laura Ghirardi, che viaggiava sulla sua bici, è stata travolta e uccisa da un camion ribaltabile a Milano. Il drammatico incidente è avvenuto poco prima delle 13 di martedì all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni, nei pressi della zona Portello. L’autista, risultato negativo all’alcol test, è stato denunciato per omicidio stradale. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con un’ambulanza e un’automedica. Le condizioni della donna sono apparse subito disperate: i sanitari hanno tentato di stabilizzarla sul posto prima di trasportarla verso il pronto soccorso dell’ospedale Niguarda. Purtroppo, i traumi riportati nell’impatto si sono rivelati troppo gravi e la donna è morta poco dopo il suo arrivo in corsia. Secondo i primi riscontri investigativi, il mezzo pesante – guidato da un uomo di 33 anni – proveniva da via Colleoni e stava effettuando una svolta a destra per immettersi in via Gattamelata proprio mentre il semaforo era verde. È in quel momento che è avvenuto l’impatto fatale con la bicicletta della vittima. Gli inquirenti stanno vagliando due ipotesi: resta infatti da chiarire se la donna stesse attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali o se stesse pedalando lungo via Colleoni, affiancata al camion, proprio nella traiettoria della svolta.