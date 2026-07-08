Incidente a Torino: scontro tra auto e monopattino elettrico, uomo finisce all’ospedale

Torino – Un uomo a bordo di un monopattino elettrico è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto all’ora di pranzo di ieri, martedì 7 luglio 2026, in corso Trapani a Torino. Il mezzo a due ruote si è scontrato con un’auto Honda Hrv. Entrambi i veicoli stavano percorrendo la strada in direzione di corso Peschiera. Il conducente dell’autovettura si è fermato subito dopo l’impatto, avvenuto vicino alla fermata del bus in prossimità dell’incrocio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azienda Zero, che hanno prestato le prime cure al ferito e lo hanno trasportato in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria. Le sue condizioni non sono preoccupanti. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti per eseguire i rilievi stradali e ricostruire la dinamica dell’accaduto.