Maxi sequestro di marijuana al porto di Genova Pra’: oltre 770 chili nascosti in un container di frutta

Genova – Un maxi carico di droga destinato al mercato illegale del Nord Italia è stato intercettato nel porto di Genova-Pra’ grazie ai controlli congiunti della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le autorità hanno sequestrato oltre 770 chilogrammi di marijuana nascosti all’interno di un container proveniente dalle rotte commerciali internazionali. All’interno del container, che ufficialmente trasportava un carico di frutta disidratata, sono stati rinvenuti 1.400 panetti di sostanza stupefacente. La marijuana era occultata in oltre 170 scatole di cartone, sistemate nella parte inferiore del container per tentare di nasconderne la presenza.La sostanza, sottoposta a un’analisi speditiva effettuata al momento del controllo, è risultata essere marijuana, per un quantitativo complessivo superiore ai 770 chilogrammi considerando anche il peso del confezionamento. Secondo le stime degli investigatori, il sequestro ha provocato un significativo danno economico alle organizzazioni criminali coinvolte nel traffico di droga. La vendita al dettaglio dell’ingente quantitativo di marijuana avrebbe potuto generare un giro d’affari superiore agli 8 milioni di euro, con un impatto diretto sulle piazze di spaccio della movida del Nord Italia