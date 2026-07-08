Pallacanestro – Karim Jallow è un nuovo giocatore della Bertram Tortona

Tortona (AL) – Derthona basket è lieta di annunciare di aver firmato un accordo con l’atleta Karim Jallow per la stagione 26/27. Ala piccola di 198 cm, il classe 1997 originario di Monca di Baviera, dove si è formato nelle giovanili del Bayern, arriva dalla Virtus Bologna, con la quale nella scorsa stagione ha esordito in Eurolega, giocando 37 gare, 27 delle quali in quintetto base, con 5.3 punti e 3.8 rimbalzi in 20.8 minuti ad incontro. Prima del suo debutto in A, Jallow aveva vissuto quattro stagioni significative in patria al Ratiopharm Ulm. Oltre ad essere eletto nel miglior quintetto della Bundesliga nel 2025, il nuovo innesto dei Leoni ha vinto il campionato tedesco 2022/23, suo secondo titolo nazionale dopo quello conquistato poco più che ventenne con il Bayern, stagione nella quale aveva messo in bacheca anche la Coppa di Germania con i bavaresi. Con Ulm ha accumulato anche tanta esperienza di EuroCup, manifestazione che tornerà a disputare con la Baglietto Tortona: per lui quattro partecipazioni consecutive e una media complessiva di 9.3 punti e 3.1 rimbalzi in 24.3 minuti nelle 69 gare giocate. Per Jallow anche 13 presenze nella nazionale tedesca.