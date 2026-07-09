Arriva la punta per i Grigi: il bomber Vincenzo Alfiero è dell’Alessandria

Alessandria – L’Us Alessandria ha scelto il re del gol: Vincenzo Alfiero. Un esempio di costanza e determinazione, di qualità e di affidabilità. E tanti gol: Vincenzo Alfiero è pronto a scrivere una pagina nuova della sua carriera di bomber, e lo farà con la maglia dell’Alessandria Calcio. Classe 1993, torinese, prima punta cresciuta nel settore giovanile della Juventus, Alfiero completa il suo percorso di formazione nel Chisola, con cui fa esordio in Eccellenza nel 2010, a soli 17 anni. Una promozione legittimata dai 32 gol in 22 gare con l’Under 19, giovanissimo eppure già di livello superiore. Nella stagione successiva realizza la sua prima rete tra i grandi. Dopo qualche stagione nelle categorie inferiori, nel Trofarello e nel Moretta, spinge il Fossano in Eccellenza con 20 gol, e il campionato 2016-2017 è da grandi numeri, 35 centri in 28 gare. Si spalancano, per Vincenzo, le porte della serie D, il primo anno tra Pro Sesto e Borgaro, poi Novara, Chieri, Bra e ancora Fossano, protagonista in una rincorsa da record coronata con la quarta serie, e Pavia. Due tappe distinte a Vado, nella seconda è fra gli artefici della conquista della Serie C, con Marco Sesia in panchina. In D 179 presenze e 77 reti, a cui Alfiero aggiunge le 95 in Eccellenza, le 59 in Promozione e le 23 in Prima Categoria, ormai ad un passo da quota 250. Che ora è pronto a superare vestendo il Grigio, un colore che gli è già entrato nel cuore.