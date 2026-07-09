Dramma ad Alessandria: uomo si toglie la vita vicino al Palazzetto dello Sport

Alessandria – Tragedia ad Alessandria. Un uomo si è tolto la vita nella rotonda che collega Lungo Tanaro San Martino al Palazzetto dello Sport. L’allarme è scattato circa un’ora fa, quando è stato rinvenuto il corpo senza vita dell’uomo, impiccato all’albero. Sul posto sono ancora al lavoro gli agenti della Polizia Locale e la Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi e negli accertamenti del caso. Per consentire le operazioni è stato chiuso il tratto di strada che porta alla rotonda di Lungo Tanaro San Martino in direzione Palazzetto dello Sport.