In strada a Voghera con un coltello a serramanico: bloccato dai Carabinieri e denunciato

Voghera (PV) – Momenti di tensione in via Don Minzoni di Voghera, dove la segnalazione di alcuni passanti ha fatto scattare l’allarme per la presenza di un uomo armato. Il tempestivo intervento dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile ha permesso di rintracciare un uomo che corrispondeva perfettamente alle indicazioni fornite dai cittadini e di disarmarlo prima che la situazione potesse degenerare. In una delle tasche dei pantaloni, infatti, i Carabinieri hanno trovato e sequestrato un coltello a serramanico. Dagli accertamenti è inoltre emerso che l’uomo, un operaio di 30 anni già noto alle forze dell’ordine, era privo di documenti di riconoscimento validi. Al termine delle verifiche è stato denunciato anche per il porto ingiustificato del coltello.