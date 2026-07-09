Lancia droga dal terrazzo mentre è ai domiciliari: arrestata donna di 40 nel Canavese

Montalenghe (TO) – Nonostante fosse già agli arresti domiciliari, ha continuato a spacciare droga direttamente dalla propria abitazione. Per questo una donna di 40 anni, residente a Montalenghe, è stata arrestata dai Carabinieri della Stazione di San Giorgio Canavese e della Sezione Operativa della Compagnia di Ivrea. Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna è stata sorpresa nei giorni scorsi mentre lanciava dal terrazzo della propria abitazione un involucro contenente circa un grammo di cocaina a un uomo che la attendeva sul marciapiede sottostante L’episodio ha fatto scattare un’immediata perquisizione dell’appartamento. All’interno dell’abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 1.830 euro in contanti, prevalentemente in banconote di medio taglio, un bilancino di precisione con tracce di cocaina, tre coltelli contaminati da residui di hashish e cocaina e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Anche l’acquirente è stato controllato: nella sua disponibilità i militari hanno trovato circa 1,5 grammi di hashish. Al termine delle operazioni, la quarantenne è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della Procura di Ivrea, trasferita alla casa circondariale “Lorusso e Cutugno” di Torino.