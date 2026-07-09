Mega incendio alla Brt: poliuretano in fumo e odore di bruciato

Milano – Un intenso odore acre di bruciato ha fatto scattare l’allarme e l’allerta tra i residenti di diversi quartieri della zona nord di Milano. Nella serata di mercoledì, attorno alle 19.30, un vasto incendio è divampato all’interno del deposito logistico della Brt in via Don Giovanni Minzoni, ad Affori, mobilitando immediatamente i vigili del fuoco. Le fiamme hanno avvolto uno dei due capannoni e distrutto alcuni container e diversi camion in sosta nel piazzale all’interno della sede operativa dell’azienda di spedizioni (Bartolini). Le fiamme hanno avvolto uno dei due capannoni e distrutto alcuni container e diversi camion in sosta nel piazzale all’interno della sede operativa dell’azienda di spedizioni (Bartolini). In breve tempo si sono susseguite diverse chiamate da parte delle persone, insospettite e preoccupate per l’aria diventata improvvisamente irrespirabile. In via Don Minzoni sono intervenuti anche i soccorritori dell’Azienda regionale emergenza urgenza (Areu) ma, per il momento, non ci sarebbero feriti né intossicati. Attualmente sono in corso le operazioni di spegnimento definitivo e di messa in sicurezza dell’area. I pompieri, rimasti sempre all’esterno della struttura, hanno a cercato a lungo di circoscrivere i diversi focolai attivi ed evitare che le lingue di fuoco colpissero i rimorchi rimasti integri e l’edificio con gli uffici dell’azienda.