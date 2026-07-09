Rubano cioccolatini all’Autogrill dal valore di 500 euro: identificati e denunciati

9 Luglio 2026 REDAZIONE Nera 30

Rubano cioccolatini all’Autogrill dal valore di 500 euro: identificati e denunciati

Belforte Monferrato (AL) – Erano riusciti a distrarre il personale dell’autogrill Stura Est e svuotare un intero espositore di cioccolatini dal valore di 500 euro. I responsabili del furto, messo a segno nell’area di servizio lungo la A26, nel territorio comunale di Belforte Monferrato, non sono riusciti a farla franca. Le idagini della Polizia Stradale di Ovada hanno permesso di identificare i tre autori del colpo: ora denunciati per furto aggravato in concorso. La Stradale di Ovada ha esaminato le registrazioni delle telecamere dell’Autogrill e del distributore di carburante e, incrociando i fotogrammi con le informazioni contenute nelle banche dati delle Forze dell’ordine, è riuscita a risalire all’ autovettura utilizzata per la fuga e, successivamente, all’identità dei tre. La successiva perquisizione in una delle abitazioni dei denunciati ha consentito di recuperare parte della refurtiva.

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