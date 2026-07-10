Ecco un rinforzo per la difesa: firma con i Grigi Diego Galliani

Alessandria – Arriva un difensore alla corte di Marco Sesia: si tratta di Diego Galliani, classe 2002, centrale, mancino, Diego porta fisicità e solidità nel reparto arretrato. L’esordio in serie D a soli 16 anni, con l’Olginatese, passato poi a Venezia, 19 presenze nella Primavera, anche nella rosa della Triestini in Serie C, Galliani ha già all’attivo 117 gare in quarta serie, e 6 gol, con le maglie di Derthona, Club Milano, Albenga, Prato, l’ultima stagione a metà tra Imperia e Cos. Ora è pronto per indossare il colore più bello: il grigio. “Prima ancora delle qualità fisiche e tecniche, di Diego mi hanno colpito l’atteggiamento e la mentalità. Gran lavoratore, giovane, disponibile e molto umile. Sono convinto che abbia tutte le caratteristiche per crescere con questa maglia e ritagliarsi uno spazio importante nel nostro progetto” dichiara il presidente Antonio Barani.