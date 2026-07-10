Non vogliono pagare la riparazione del telefono: minacciano il negoziante di picchiarlo, fermati due giovanissimi

Genova – Gli hanno detto che lo avrebbero picchiato e derubato di tutta la sua merce. Così due giovani hanno minacciato il titolare di un negozio di telefonia di via San Luca, nel Centro Storico di Genova, che voleva essere pagato per la riparazione al cellulare che i due volevano invece ritirare, gratis.Nel primo pomeriggio i due, un ragazzo di 18 anni e uno di 23, sono entrati nel negozio e hanno preteso che gli venisse consegnato il telefono senza pagare. Al rifiuto del gestore, i due lo hanno minacciato dicendogli che prima lo avrebbero picchiato e poi derubato di tutti i cellulari esposti nel negozio.Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno rintracciato e identificato i due soggetti mentre ancora si trovavano ancora nei pressi del negozio. Al termine degli accertamenti sono stati entrambi denunciati all’Autorità Giudiziaria.