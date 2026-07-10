Si lancia con il paracadute dal Duomo di Milano: bloccato dalla Polizia

Milano – Stanno facendo il giro del web le immagini di un base jumper che, prima dell’alba, si è lanciato col paracadute dalle Guglie del Duomo di Milano. Un video di pochi secondi immortala il salto lungo la facciata, il paracadute con i colori della Palestina verde, bianco e rosso su uno sfondo nero che si apre e l’atterraggio nel mezzo della piazza semideserta. Il tempo di impacchettare la vela e correre via, verso il Museo del ‘900, dove è stato però fermato da una volante. La bravata rischia ora di costare una denuncia ad un italiano di 32 anni, la cui posizione è al vaglio della polizia che lo ha identificato.Il Security Manager della Veneranda Fabbrica del Duomo, Guido Nuovo, sta collaborando per ricostruire l’episodio. Sulle guglie è infatti installato un sistema di videosorveglianza, a cui sono state aggiunte alle sette presenti ulteriori 22 telecamere con un sistema di intelligenza artificiale anti intrusione e, in alcuni casi, anche sensori termici ed è stata istituita una ronda notturna della vigilanza privata nel luglio 2024 dopo che si sono verificate alcune ‘scalate’ poi immortalate sui social, Ma già nel 2013 ci fu un ‘lancio’ dal duomo. A lanciarsi allora, provocando non poche polemiche sulla sicurezza della centrale piazza Duomo, era stato Maurizio Di Palma, base jumper tornato di recente sui giornali per essersi lanciato dalla cattedrale di Mantova.