Un minorenne tra i rapinatori del colpo a Cantina Banfi

Strevi (AL) – Sarebbe minorenne uno dei tre rapinatori arrestati per aver messo a segno nei giorni scorsi a Cascina Banfi di Strevi una rapina che avrebbe interessato circa 3.500 bottiglie di vino di pregio. Nel furgone usato per il furto c’erano quattro individui: uno è il minorenne, gli altri due sono da identificare, mentre il conducente è scappato a piedi facendo perdere per ora le proprie tracce. Le persone coinvolte non sarebbero residenti in zona e proverrebbero, in base ai primi elementi raccolti, dalla provincia di Milano. Il furto era stato scoperto nella mattinata di lunedì, all’apertura dello stabilimento, quando i dipendenti avevano rilevato la forzatura di una porta in alluminio che dà accesso al magazzino. Dagli scaffali erano state sottratte soprattutto le etichette di maggior valore. Immediata la segnalazione ai carabinieri della stazione di Rivalta Bormida, che hanno avviato gli accertamenti.