A causa del maltempo il calendario del raduno dei centauri ha subito modifiche: annullata la Mezzanotte bianca a Castellazzo Bormida

Castellazzo Bormida (AL) – Il violento temporale che Venerdì ha colpito l’alessandrino non ha risparmiato neppure Castellazzo Bormida, provocando danni anche nell’area del Santuario della Beata Vergine della Creta, cuore dell’81° Motoraduno Internazionale Madonnina dei Centauri. In pochi minuti vento e pioggia hanno compromesso il lungo lavoro di preparazione svolto da Moto Club dai numerosi volontari che da giorni stavano allestendo gli spazi destinati ad accogliere migliaia di motociclisti provenienti dall’Italia e dall’estero. Le previsioni meteo continuano a preoccupare gli organizzatori. Anche per il pomeriggio di Sabato sono infatti previsti nuovi temporali e, per garantire la sicurezza dei partecipanti, il programma della manifestazione ha subito alcune modifiche. Gli appuntamenti previsti nel tardo pomeriggio a Castellazzo Bormida, tra cui il tradizionale momento di accoglienza delle delegazioni motociclistiche alla presenza delle autorità civili e religiose e la cerimonia di assegnazione delle Damigelle d’Onore ai primi centauri arrivati dalle diverse nazioni, si svolgeranno all’interno del Santuario della Madonnina dei Centauri.Il maltempo ha avuto ripercussioni anche sul calendario degli eventi collaterali. Il Comune di Castellazzo Bormida ha infatti annunciato, con un post pubblicato sui propri canali social, l‘annullamento della Mezzanotte Bianca, in programma nella serata di sabato, proprio a causa delle avverse condizioni meteorologiche previste.