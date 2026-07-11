Autista Atm preso a pugni sul bus da un passeggero ubriaco: in ospedale per accertamenti

11 Luglio 2026 REDAZIONE Nera 64

Autista Atm preso a pugni sul bus da un passeggero ubriaco: in ospedale per accertamenti

Genova – Episodio di violenza a Genova, dove un autista di Amt è stato aggredito nella notte mentre stava portando il proprio autobus in rimessa. L’episodio è avvenuto dopo che un passeggero, in evidente stato di ebbrezza, si era addormentato a bordo del mezzo. Il conducente ha richiesto l’intervento del personale di vigilanza per far scendere il passeggero. Una volta svegliato, l’uomo ha reagito con violenza, colpendo ripetutamente l’autista con pugni alla testa. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Il dipendente Amt è stato soccorso e trasportato in codice giallo a Villa Scassi per gli accertamenti e le cure del caso. A seguito dell’accaduto è stato proclamato uno sciopero del personale, in programma dalle ore 22 di oggi fino a fine servizio.

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