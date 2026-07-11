Follia in un bar a Milano: insulta una donna, minaccia il compagno con una pistola e lo pesta: catturato dalla Polizia

Milano – Prima ha insultato una donna all’interno di un locale, poi, quando il compagno di lei ha chiesto spiegazioni, ha tirato fuori una pistola, lo ha minacciato e infine lo ha preso a calci e pugni prima di scappare. La fuga di un cittadino albanese di 37 anni è durata però pochissimo: gli agenti della polizia di Stato lo hanno rintracciato e arrestato con l’accusa di aggressione aggravata. I fatti si sono consumati nella mattinata di giovedì 9 luglio in un bar di via Castel Morrone, in zona Risorgimento. Secondo quanto ricostruito, la vittima si trovava nel locale insieme alla compagna quando l’aggressore, per motivi da chiarire, ha iniziato a offendere la donna. Il compagno si è avvicinato per calmare le acque e chiedere conto di quel comportamento, ma la reazione del malvivente è stata fulminea e violentissima: ha estratto un’arma, l’ha puntata contro l’uomo e subito dopo lo ha aggredito brutalmente con calci e pugni, lasciandolo a terra. Il blitz è scattato nel pomeriggio dello stesso giorno presso l’abitazione del sospettato. L’uomo, che si trovava nel giardino condominiale, alla vista delle divise ha tentato un’ultima disperata fuga rifugiandosi nel proprio appartamento. Una volta dentro, ha lanciato la pistola dalla finestra del bagno sperando di disfarsene, per poi aprire la porta agli agenti convinto di averla fatta franca. Ad attenderlo, però, c’erano i poliziotti rimasti a sorvegliare il perimetro dello stabile, che avevano già recuperato l’arma da terra. Da successivi accertamenti, la pistola è risultata rubata nel 2018. Durante la perquisizione domiciliare, inoltre, gli investigatori hanno sequestrato 6.600 euro in contanti, una cifra di cui l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.