Scontro tra anziani in Panda e Ape Car: scappa senza prestare soccorso, incastrato dalle telecamere

Cergnago (PV) – I protagonisti sono due ultra 80enni, l’uno a bordo di una Panda, l’altro alla guida di un Ape Car. Dopo lo schianto, quello della Panda si è dileguato cercando di fare perdere le sue tracce, senza prestare soccorso all’altro. Ma i carabinieri lo hanno rintracciato e denunciato, oltre a ritirare la sua patente. È successo a Cergnago, nel pavese, lungo una strada provinciale. Il guidatore della Panda, un anziano di 83 anni, ha impattato contro l’Ape Car, condotto da un uomo di 80 anni, ed è scappato via. I sanitari, giunti sul posto, hanno portato l’anziano di 80 anni ferito al pronto soccorso del San Matteo di Pavia in codice giallo. Sabato mattina si trova ancora in ospedale, sotto osservazione.Intanto i carabinieri hanno avviato gli accertamenti del caso, analizzando le immagini di video sorveglianza: presto sono risaliti alla targa della Panda e al suo proprietario. Lo hanno raggiunto a casa. L’uomo, vistosi scoperto, ha ammesso la sua responsabilità. Sulla sua utilitaria, in corrispondenza del paraurti anteriore destro, c’erano gli evidenti danni derivati dall’impatto con l’Ape car. L’anziano è stato denunciato per omissione di soccorso e la patente gli è stata ritirata.