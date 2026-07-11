Tragico incidente all’alba ad Alassio: muore un motociclista di 39 anni

Alassio (SV) – Poco dopo le 7 di mattina la chiamata per i soccorsi: un grave incidente in viale Hanbury ad Alassio, in provincia di Savona, è costato la vita a un giovane di 39 anni. Si tratta di un incidente autonomo, coinvolto uno scooter Honda SH 300, alla guida c’era la persona deceduta. Trasferito in ospedale al Santa Corona di Pietra Ligure in codice giallo il passeggero. Sul posto sono arrivate le ambulanze della Croce Bianca di Alassio e di Albenga e l’automedica, oltre alla polizia stradale. All’arrivo dei soccorsi purtroppo i sanitari hanno potuto constatare come non ci fosse nulla da fare: il giovane alla guida della Honda era deceduto. Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo alla guida della Honda avrebbe perso il controllo del mezzo andando a colpire alcune fioriere a bordo strada. Proprio lo scontro e la perdita del casco gli sarebbero stati fatali. La viabilità è rimasta bloccata per circa un paio d’ore, ripristinata poi dopo le ore 10.