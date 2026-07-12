Alessio Borrelli, trovato morto dopo giorni di silenzio: la lite in casa e poi le coltellate

Milano – Il cadavere di Alessio Borelli era disteso a terra, nel salotto del suo appartamento all’ottavo piano di via Parini 11, a Corsico. Originario di Treviglio, 41 anni, ma residente nell’abitazione in cui è stato ucciso. Borelli era in evidente stato di decomposizione, tanto che l’allarme è stato lanciato dai vicini per il cattivo odore che proveniva dell’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Corsico e il Nucleo investigativo di Milano, coordinati dalla pm Ilaria Perinu. Accanto al corpo dell’uomo, che presentava ferite da taglio, anche al collo, c’era un coltello da cucina sporco di sangue. Le lesioni riscontrate non consentono di escludere che l’uomo sia stato strangolato prima, visti alcuni segni sulla pelle. Solo l’autopsia potrà chiarire definitivamente questo aspetto. Così come il momento della morte. Di certo il caldo torrido di questi giorni ha accelerato il processo di decomposizione e alcuni vicini hanno riferito di aver sentito delle grida, come di una lite, provenire dalla casa di Borelli all’inizio della settimana. L’ipotesi è che prima dell’omicidio ci sia stata una lite, dunque. Anche la casa, completamente a soqquadro, restituisce l’immagine di un omicidio arrivato al termine di una violenta colluttazione. Chi ha ucciso avrebbe lasciato l’abitazione chiudendola a chiave ma non sembra abbia rubato niente, motivo per il quale si tende a escludere la pista della rapina.