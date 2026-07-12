Genova: incendio in una cucina in via Fillak, salvata una persona dai Vigili del Fuoco

Genova – Incendio questa mattina in un’abitazione in via Flilak a Genova, dove le fiamme si sono sviluppate all’interno della cucina. La persona residente, accortasi del rogo, è riuscita a mettersi in salvo rifugiandosi nella camera da letto e dando l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra della sede centrale, il personale del distaccamento di Bolzaneto e il carro per il supporto dell’aria respirabile. I soccorritori hanno raggiunto l’abitazione, messo al sicuro il residente e avviato le operazioni di spegnimento dell’incendio. Il rogo è rimasto circoscritto alla cucina e l’intervento ha consentito di evitare che le fiamme si propagassero agli altri ambienti dell’appartamento. La persona coinvolta non ha avuto bisogno di essere trasportata in ospedale e le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza dei locali.