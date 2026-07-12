Rapine in strada, inseguimenti e e auto forzate: cinque malviventi arrestati in mezze giornata tra Torino e Moncalieri

Torino – Furti sui mezzi parcheggiati in strada e rapine ai passanti, fuga in monopattino e resistenza all’arresto. In sintesi è parte di quanto accaduto Martedì 7 Luglio a partire dalle 15 a Torino e Moncalieri dove i carabinieri sono intervenuti arrestando cinque persone in quattro diversi episodi. Il primo intervento è avvenuto in corso Turati a Torino: un 35enne e un 21enne di origine nordafricana, entrambi senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, dopo aver rubato un supporto per telefono cellulare da una moto, sono fuggiti a bordo di un monopattino. Una volta bloccati, i due sono stati trovati in possesso di numerose dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish, già confezionate e pronte per la cessione (per complessivi 35 grammi). La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Attorno alle 18 successive, presso i giardini di via Papa Giovanni XXIII a Moncalieri, una pattuglia della Sezione Radiomobile di Moncalieri ha fermato e arrestato un 35enne di origine marocchina, senza fissa dimora, pregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, che poco prima, armato di coltello a serramanico, aveva tentato di rapinare un pensionato del proprio portafogli e due minori dei telefoni cellulari. Per l’interessato si sono aperte le porte del carcere con l’imputazione di tentata rapina aggravata. Attorno alle 20, questa volta in via Belfiore (zona San Salvario), a finire nelle maglie della giustizia è stato un 36enne di origine romena, residente a Torino e già noto alle forze di polizia, che dopo aver molestato una 40enne, l’ha rapinata dell’orologio da polso. L’uomo è stato raggiunto e bloccato da una pattuglia del Nucleo Radiomobile, attivata dal Nue 112, arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza per il rito direttissimo, in quanto gravemente indiziato del reato di tentata rapina. Infine, nel corso della notte, attorno alle 3, in corso Peschiera (zona Pozzo Strada), una pattuglia del Nucleo Radiomobile ha arrestato un 26enne marocchino senza fissa dimora, noto alle forze di polizia e irregolare sul territorio nazionale, sorpreso a forzare un’autovettura.