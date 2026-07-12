Si finge Carabiniere per truffare donne anziane: arrestato dalla Polizia

Torino – Nei guai un italiano di 21 anni, accusato di aver tentato di raggirare una donna dopo averne già derubata un’altra poco prima. Si sarebbe finto Carabiniere per truffare due donne anziane, ma è stato fermato dalla Polizia. Il giovane, 21 anni, dovrà rispondere delle accuse di tentata truffa aggravata ai danni di una persona anziana e furto aggravato in abitazione. L’intervento è scattato dopo una chiamata al 112. Una persona ha riferito che l’anziana madre aveva ricevuto una telefonata da un uomo spacciatosi per Carabiniere. Il falso militare le aveva comunicato che un’autovettura riconducibile alla donna era stata rinvenuta sul luogo di una rapina e che, per questo motivo, avrebbe ricevuto la visita di un presunto perito del tribunale.Quest’ultimo avrebbe dovuto controllare i valori custoditi in casa e confrontarli con quelli sottratti durante il colpo.I poliziotti si sono quindi appostati all’esterno dell’abitazione, in attesa dell’arrivo del sospettato. Il giovane si è presentato come perito, ma è stato subito bloccato dagli agenti. Durante la perquisizione, il 21enne è stato trovato in possesso di due collane d’oro rubate poco prima a un’altra persona anziana, raggirata con lo stesso stratagemma.Anche quest’ultima era stata contattata telefonicamente da un falso appartenente all’Arma dei Carabinieri e convinta a raccogliere i propri gioielli, affinché fossero confrontati con la refurtiva di una presunta rapina.