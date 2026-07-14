Detenuto sale sul tetto del carcere di Vercelli: sei ore di tensione

14 Luglio 2026 REDAZIONE Nera 14

Detenuto sale sul tetto del carcere di Vercelli: sei ore di tensione

Vercelli – Momenti di forte tensione domenica pomeriggio alla Casa circondariale di Vercelli, dove un detenuto è salito sul tetto dell’istituto penitenziario dando vita a una lunga protesta durata circa sei ore. All’esterno del carcere sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e personale della Polizia di Stato, presenti a scopo precauzionale per monitorare l’evolversi della situazione.Secondo quanto riferito da Vicente Santilli, segretario nazionale del SAPPE, e da Mario Corvino, vicesegretario regionale per il Piemonte, il protagonista dell’episodio è un detenuto con fine pena fissata a marzo 2029. L’uomo, descritto come di corporatura particolarmente esile, stava usufruendo dell’ora d’aria nel cortile passeggi quando è riuscito a raggiungere il tetto della struttura, dove è rimasto per diverse ore.

 

Print Friendly, PDF & EmailSTAMPA, salva in PDF o condividi l'articolo via E-MAIL ...

Articoli correlati