Nuovo acquisto per l’Alessandria: arriva il classe 2008 Lazzarini

Alessandria – L’Us Alessandria è molto attenta ai giovani talenti. Come Patrick Lazzarini, classe 2008, pronto per continuare il percorso di crescita in serie D in una piazza che ha consacrato tanti campioni. Lazzarini, esterno destro con vocazione offensiva, è di Quiliano, in provincia di Savona, ed è cresciuto nel settore giovanile del Vado. Marco Sesia lo ha promosso in prima squadra nella poule scudetto, debutto da titolare contro il Treviso. Per Patrick quattro presenze: il tecnico che lo ha avuto spesso in gruppo , è stato colpito dalle sue doti, ma anche dalla sua determinazione e applicazione negli allenamenti, e lo ha voluto anche in Grigio. ” Patrick è un classe 2008 molto forte, con qualità importanti, personalità e una grande voglia di emergere. Siamo convinti che abbia tutte le caratteristiche per crescere rapidamente e ritagliarsi uno spazio importante con questa maglia. Il suo arrivo conferma la volontà di costruire un’Alessandria competitiva guardando al futuro.” dichiara il presidente Antonio Barani