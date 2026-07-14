Richiesta di aiuto per un gruppo di tre escursionisti, bloccati per sfinimento, all’uscita della ferrata Wasserfal sopra Croveo

14 Luglio 2026 REDAZIONE Incidenti 32

Richiesta di aiuto per un gruppo di tre escursionisti, bloccati per sfinimento, all’uscita della ferrata Wasserfal sopra Croveo

Croceo (TO) – Ieri sera, intorno alle 20:30, è giunta una richiesta di aiuto per un gruppo di tre escursionisti, bloccati per sfinimento, all’uscita della ferrata Wasserfal sopra Croveo. I tecnici sono intervenuti dall’alto recuperando i tre escursionisti che, usciti dalla ferrata, hanno potuto rientrare autonomamente verso la loro residenza. L’intervento si è concluso intorno alle 23.30.A Macugnaga, invece, intorno alle 00.40, è arrivata una chiamata dall’Alpe Pedriola, nella zona del Rifugio Zamboni, dove un alpigiano ha accusato un malore con forti coliche, valutato in un codice rosso dalla Centrale Operativa. Intorno alle 2 è quindi partita una squadra a piedi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con un sanitario volontario che, raggiunto il malcapitato, ha potuto trattarlo somministrandogli dei farmaci e migliorandone le condizioni di salute in attesa dell’evacuazione con l’elicottero.

 

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