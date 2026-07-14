Croceo (TO) – Ieri sera, intorno alle 20:30, è giunta una richiesta di aiuto per un gruppo di tre escursionisti, bloccati per sfinimento, all’uscita della ferrata Wasserfal sopra Croveo. I tecnici sono intervenuti dall’alto recuperando i tre escursionisti che, usciti dalla ferrata, hanno potuto rientrare autonomamente verso la loro residenza. L’intervento si è concluso intorno alle 23.30.A Macugnaga, invece, intorno alle 00.40, è arrivata una chiamata dall’Alpe Pedriola, nella zona del Rifugio Zamboni, dove un alpigiano ha accusato un malore con forti coliche, valutato in un codice rosso dalla Centrale Operativa. Intorno alle 2 è quindi partita una squadra a piedi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese con un sanitario volontario che, raggiunto il malcapitato, ha potuto trattarlo somministrandogli dei farmaci e migliorandone le condizioni di salute in attesa dell’evacuazione con l’elicottero.