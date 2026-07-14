Tragico schianto, morto motociclista di 36 anni

Carmagnola (TO) – Tragedia questa mattina a Carmagnola, più precisamente in via Caramagna. Per cause e dinamiche ancora ad accertare, infatti, un’automobile si è scontrata con una motocicletta. Un impatto così violento da causare la morte di un uomo che si trovava in sella al mezzo a due ruote, dell’età di 36 anni. Mancavano pochi minuti alle 8 e subito è scattato l’allarme che ha richinato sul posto i sanitari del 118 di Azienda Zero. Purtroppo per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sui fatti indaga la Polizia locale.