Beni confiscati: accordo fra Stato e Piemonte per rafforzare la lotta alle mafie

Roma – Sottoscritto al Viminale, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario Wanda Ferro, un accordo tra Regione Piemonte e Agenzia nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc).

Firmatari dell’accordo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il direttore dell’Anbsc, Maria Rosaria Laganà, presente anche il vicepresidente della Regione con delega al Contrasto alle mafie Maurizio Marrone.

L’obiettivo condiviso è quello di una gestione sempre più coordinata, rapida ed efficace dei beni confiscati presenti sul territorio piemontese in modo da favorirne il recupero, la valorizzazione e il riutilizzo per finalità sociali, istituzionali e di pubblica utilità, restituendo il patrimonio alla comunità.

Al 31 dicembre 2025 in Piemonte risultavano censiti 1.466 beni immobili confiscati, di cui 548 già destinati e 918 ancora in gestione dell’Anbsc. Numeri che evidenziano la rilevanza del patrimonio e la necessità di rafforzare gli strumenti di collaborazione istituzionale per accelerarne la destinazione e il riutilizzo. Il recupero di questi beni può infatti generare nuove opportunità di lavoro e sviluppo sociale, servizi pubblici, inclusione, sostegno alle fasce più fragili della popolazione e interventi di rigenerazione urbana.

L’intesa permette la costruzione di una governance stabile tra Regione Piemonte, Anbsc ed Enti locali, finalizzata a superare gli ostacoli procedurali, velocizzare i processi di destinazione dei beni e sostenere concretamente i Comuni nella loro valorizzazione. Attraverso la condivisione delle informazioni e il coordinamento operativo sarà così possibile individuare più rapidamente le soluzioni più efficaci per il recupero e il riutilizzo degli immobili confiscati.

Attualmente la Regione Piemonte, grazie all’azione dell’Assessorato per il contrasto alle mafie, è in prima fila nel sostenere i Comuni assegnatari tramite bandi. La collaborazione con Anbsc consentirà di integrare le competenze regionali con quelle dell’Agenzia nazionale, creando un modello virtuoso di intervento sul territorio.

La collaborazione punta infine anche a diffondere la cultura della legalità tramite iniziative di comunicazione e sensibilizzazione rivolte agli Enti locali e alla cittadinanza.