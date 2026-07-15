Camion fuori strada sulla A7 all’altezza di Serravalle Scrivia: disagi al traffico in direzione Milano

Serravalle Scrivia (AL) – Traffico rallentato questa mattina sull’Autostrada A7 Milano – Genova a causa di un incidente avvenuto nel tratto compreso tra Isola del Cantone e Serravalle Scrivia, in direzione Milano. Per cause in corso di accertamento, intorno alle ore 9, un camion è finito contro il guard-rail all’altezza di un viadotto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale del 118. L’incidente ha causato pesanti ripercussioni sulla viabilità, con code fino a cinque chilometri e traffico su un’unica corsia.