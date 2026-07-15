Rapina sul lungomare di Voltri: arrestati tre minorenni, uno denunciato anche per spaccio

Genova – Tre minorenni, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono stati arrestati dalla Polizia con l’accusa di aver rapinato un giovane sul lungomare di Genova Voltri. Per il ragazzo di 16 anni è scattata anche una denuncia per spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo la ricostruzione effettuata degli agenti delle Volanti, i tre ragazzi avrebbero avvicinato la vittima con il pretesto di chiedere una sigaretta. Poco dopo l’avrebbero accerchiata e minacciata, costringendola a consegnare un bracciale. Durante l’aggressione le sarebbe inoltre stata strappata dal collo una collana con un ciondolo d’oro, per un valore complessivo stimato di 800 euro. L’allarme è stato lanciato dagli amici del giovane,che hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. I tre minorenni sono stati rintracciati e arrestati, quindi accompagnati al Centro di prima accoglienza di via Frugoni, a disposizione dell’autorità giudiziaria minorile.