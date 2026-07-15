Vede che gli rubano l’auto e si aggrappa alla portiera: trascinato per 20 metri e scaraventato sull’asfalto

Milano – Ha cercato di fermare il ladro che gli stava rubando l’auto e si è aggrappato alla maniglia della portiera. Lui, però, invece di fermarsi ha accelerato, trascinando il giovane per diversi metri prima di scaraventarlo sull’asfalto dopo aver imboccato una curva a forte velocità.Tutto è accaduto intorno alle 19.17 non lontano dal campo sportivo, come riportato dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Appena il giovane si è accorto che qualcuno stava rubando la sua vettura e ha tentato di bloccare il malvivente aggrappandosi all’auto. Il conducente ha però accelerato improvvisamente, trascinando il 23enne per circa 20 metri. Il ragazzo è stato poi sbalzato sull’asfalto, battendo violentemente la testa, appena il ladro ha svoltato. La persona alla guida si è allontanata.Le condizioni del 23enne sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica, oltre l’elisoccorso. Il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pioltello.