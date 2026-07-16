Decine di sacchi abbandonati vicino ai cassonetti in zona D5 a Spinetta Marengo

Spinetta Marengo (AL) – In seguito ad alcune segnalazioni, il Presidente di Amag Ambiente, Gianni Berrone, ha disposto un intervento tempestivo di verifica presso il complesso sportivo commerciale nei pressi della Zona Artigianale D5 di Spinetta Marengo. Nelle scorse ore, le squadre operative dell’azienda sono intervenute sul posto – un’area che ospita diverse attività a elevata frequentazione – dove hanno rilevato la presenza di decine di sacchi neri abbandonati in blocco all’esterno dei cassonetti contenenti un mix di materiali che spaziava dalla frazione organica, alla plastica, fino alla carta. L’azienda si sta attivando per portare avanti gli accertamenti del caso e provvederà a elevare le conseguenti sanzioni amministrative. Gli operatori di Amag Ambiente si sono occupati dello svuotamento dei cassonetti, spetta ai responsabili del conferimento fuori cassonetto e colpevolmente indifferenziato la pulizia dell’area circostante.