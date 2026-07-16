Trovata morta l’escursionista precipitata dalle rocce di Groscavallo. Salvato giovane caduto in un dirupo nel Biellese

Groscavallo (TO) – Morta una escursionista precipitata sulle montagne del Torinese, mentre un giovane caduto da un dirupo nel Biellese è stato salvato dai Carabinieri.Sono durate tutta la notte le ricerche di una donna partita nella mattinata di ieri per un’escursione a Groscavallo, nelle Valli di Lanzo. L’allarme è scattato alle 21 di ieri, quando la struttura nella quale era ospite la donna ha segnalato il mancato rientro.Alle prime luci dell’alba di oggi, le squadre di soccorso hanno recuperato il corpo senza vita della donna, recuperato con l’elicottero dei Vigili del fuoco. A lieto fine invece le ricerche dei carabinieri di Cossato che, in seguito ad un sopralluogo a Bielmonte (in provincia Biella), hanno notato una vettura parcheggiata in un posto insolito. Vedendo le portiere aperte e le chiavi nel quadro di accensione, i militari hanno iniziato a ispezionare l’area: a un certo punto hanno sentito un grido d’aiuto. Il capo equipaggio ha allertato i soccorsi ed è sceso lungo la pietraia per cercare la persona che necessitava d’aiuto.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, oltre all’elicottero Drago. Con difficoltà i soccorritori sono riusciti a recuperare il giovane che era aggrappato a un ramo. E’ stato quindi portato in ospedale a Biella in seguito alle gravi lesioni riportate nella caduta.