Incendio in Piazza Duomo a Milano, fiamme su una terrazza: alta colonna di fumo

Milano – La scintilla, poi le fiamme e l’alta colonna di fumo nero. Un incendio è divampato all’alba di venerdì 17 luglio sulla terrazza di un appartamento al civico 31 di corso Vittorio Emanuele (alle spalle della Rinascente, non interessata dalle fiamme). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con circa quattro mezzi, tra autopompe e autoscale. Il rogo, stando a quanto ricostruito, sarebbe stato innescate poco prima delle 6 dal malfunzionamento di un condizionatore e successivamente sarebbe stato alimentato da alcuni mobili che erano presenti sulla terrazza. Tra questi, alcuni divani e cuscini che hanno provocato un’alta colonna di fumo nero visibile da diverse centinaia di metri di distanza. Le fiamme hanno interessato circa 10 metri quadri della terrazza, senza coinvolgere l’appartamento e i piani sottostanti dell’edificio. Le operazioni di spegnimento si sono concluse poco prima delle 9, successivamente i vigili del fuoco hanno smassato il materiale bruciato per evitare nuovi focolai. Non si sono registrati feriti o intossicati.