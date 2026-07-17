Sventata la truffa del finto maresciallo: arrestato mentre ritira i gioielli

Gattinara (VC) – Nel quadro dell’azione di contrasto ai reati predatori e alle truffe in danno di anziani, coordinata dal Comando Provinciale Carabinieri di Vercelli, lo scorso fine settimana è stato messo a segno un importante risultato operativo. I militari della Stazione Carabinieri di Gattinara sono intervenuti tempestivamente presso l’abitazione di un’anziana signora del posto, a seguito della segnalazione di una telefonata sospetta, da parte di un vicino di casa e conoscente della donna.La vittima era stata adescata da un malfattore che, spacciandosi per Maresciallo dei Carabinieri, l’aveva convinta a consegnare i preziosi custoditi in casa per effettuare delle presunte verifiche sulla provenienza. La professionalità e la rapidità dei militari hanno permesso di intercettare l’impostore nel momento cruciale in cui si è recato sotto casa della vittima a bordo di una autovettura e si è fatto consegnare un sacchetto contenente i monili in oro dalla stessa proprietaria. I Carabinieri lo hanno immediatamente bloccato e tratto in arresto nella flagranza del reato. Si tratta di un soggetto del 1997, originario della Sardegna e residente fuori provincia.L’arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla Casa Circondariale di Vercelli.