Bloccato uno spacciatore in centro ad Alessandria: sequestrati oltre 200 grammi di droga

Alessandria – Lo scorso Venerdì 10 Luglio la squadra Volanti della Questura di Alessandria ha arrestato un uomo, già con precedenti, per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. Glia agenti lo avevano notato mentre si aggirava in centro città a torso nudo, con un borsello indossato intorno ai fianchi. Nelle operazioni di controllo l’uomo si è mostrato insofferente, un atteggiamento che ha insospettito gli agenti che hanno così proceduto alla perquisizione personale, rinvenendo numerose dosi di hashish, marijuana, hashish e cocaina già confezionate per la cessione, oltre a di verse banconote di piccolo taglio, arrotolate e custodite nella tasca esterna del borsello, ritenute compatibili con l’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire due bilancini di precisione, diverse dosi di hashish e marijuana nascoste all’interno della lavatrice, alcune pipe utilizzate per l’assunzione di crack e, nel freezer dell’abitazione, un’ulteriore quantitativo di hashish. In tutto sono stati sequestrati 3,769 grammi di marijuana, 233,10 grammi di hashish e 10,963 grammi di cocaina. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria: ora l’uomo è in carcere.