Caldo, muore in spiaggia a Moneglia un’anziana

Moneglia (GE) – Una turista di 74 anni, originaria della Lombardia, è crollata in spiaggia a Moneglia anche a causa del forte caldo. L’allarme è stato dato dai bagnati: i medici e gli infermieri inviati dal 118 hanno tentato di rianimare la donna ma a nulla sono valse le manovre, la signora non ce l’ha fatta. Sul posto la polizia urbana per i rilievi del caso. Solo venti giorni fa erano stati due i decessi nella città di Genova riconducibili all’ondata di calore di fine mese. La prima vittima era stata una donna di 79 anni, giunta al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in condizioni gravissime dopo aver accusato un malore al rientro da una mattina passata in spiaggia. Il secondo decesso era di un uomo di 86 anni, ricoverato da due giorni sempre al San Martino. Le sue condizioni, già compromesse, si sono aggravate fino al decesso, anch’esso correlato agli effetti della grandi temperature.